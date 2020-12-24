Başkan Bozkurt, İsmet İnönü’yü andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı ikinci Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölümünün 47. yıldönümünde yayınladığı mesajla andı.

Başkan Çetin Bozkurt, yayınladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşının kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Lozan Zaferinin mimarı İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 47. yılında şükran ve minnetle anıyorum. İnönü’nün Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti karakterinin kökleşmesine katkısı emsalsizdir.

Türkiye Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşının kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Lozan Zaferinin mimarı İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 47. yılında şükran ve minnetle anıyorum. Tüm hayatını milletimize vakfeden İsmet İnönü, vatanın kurtuluşunda emsalsiz kahramanlıklar sergilemiş, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında yalnız düşmanı değil milletimizin makûs talihini de yenerek tarihimizdeki silinmez yerini almıştır. Cumhuriyet döneminin ilk başbakanlık görevini yürüten, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde unutulmayacak sorumluluklar üstlenen İnönü, İkinci Dünya Savaşından da ülkemizi uzak tutmayı başarmış, çocuklarımızı babasız, anne ve babalarımızı çocuksuz bırakmamıştır. İnönü, 1946 yılında kendi isteği ve iradesiyle Türkiyenin demokrasi yolculuğunu başlatmış, çok partili demokratik hayata geçişi sağlamış ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte iktidarı devretmiştir. Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapısının kökleşmesine katkısı emsalsizdir.

Vatanseverliğin sembolü olan İsmet İnönü, dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetiyle de örnek bir insandır. “Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur’ sözü karşı karşıya olduğumuz sorunların da çözümünü ortaya koymaktadır. Bugün onun düşüncelerini çok daha iyi anlıyor, devlet adamlığını ve tertemiz hayatını büyük bir özlemle anıyor, onun şahsında başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.