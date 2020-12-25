Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

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Zonguldak’ta narkotimlerce yapılan operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında; il merkezinde yaptığı operasyonda B.Ç. (37), İ.Y. (51) ve Ü.A. (31) isimli şahıslar yapılan takip sonucu narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 750 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti” yapan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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