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Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

İHA

Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

Zonguldak merkez Anaokulu tarafından 7 bölgenin tanıtımını amaçlayan proje Karadeniz bölgesini temsil edecek.
Zonguldak merkez Anaokulu "Kültürümüz En Büyük Mirasımız" projesi adı altında 7 bölgenin kültürel değerlerini tanıtacak. Türkiye’nin 7 bölgesinden öğrencilerin ve 10 öğretmenin katılımıyla yürütülecek olan etwinng projesinde Karadeniz Bölgesi Merkez Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı öğrencileri tarafından tanıtılacak. Zonguldak bölgesi adına Anaokulu Müdürü Gülden Arıman tarafından yapılan projede çocukların kültürel değerlerini ve miraslarını öğrenmeleri hedefleniyor.

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