Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 0

2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 10 yendi.
Stat: Devrek
Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çamlı xx, Ertan Demirci xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Emre x (Oktay 85 ?), Hakan xxx, İlker xx, Aykut xx, Ali Fırat x (Berkan dk. 82 ?), Hüseyin x (Neşet dk. 69 x), Sinan Uzun xx, Serbay xx, Murat xx, İhsan Furkan xx
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin xx, Mehmet xx, Salih xx, Nafican xx, Ertuğrul xx, Kerem xx, Onur xx, Umut xx, Mikail xx, Cengiz x (Yılmaz dk. 80 ?), Sinan xx
Gol: Hakan Çevik (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, İlker, Murat, Aykut (Zonguldak Kömürspor), Mehmet, Umut, Salih (Çorum Futbol Kulübü)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.