Samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Buruncuk köyünde 3 katlı evin bodrumunda bulunan samanlıkta çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın ilçeye bağlı Buruncuk köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdulkerim A. bodrum katta bulunan kaloriferi yakmaya çalıştığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Durumu fark eden Abdülkerim A. ile diğer mahalle sakinleri yangını söndürmede başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Abdülkerim ile Türken A. tedbir amaçlı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası yapılan incelemede ise bodrum kattaki ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri uzun süren soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yangının yaşandığı Buruncuk köyüne gelerek zarar gören aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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