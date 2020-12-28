Gönüllü gençler mezarlık temizledi

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Zonguldak'ta gönüllü gençler, mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu.

Kilimli ilçesinde Genç Kızılay ekibi ile birlikte 10 gönüllü ilçedeki Yayla Mahallesi mezarlığında temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu. Gençler, çevreye faydalı olmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.

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