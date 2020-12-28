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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençler mezarlık temizledi

İHA

Gönüllü gençler mezarlık temizledi

Zonguldak'ta gönüllü gençler, mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu.
Kilimli ilçesinde Genç Kızılay ekibi ile birlikte 10 gönüllü ilçedeki Yayla Mahallesi mezarlığında temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu. Gençler, çevreye faydalı olmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.

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