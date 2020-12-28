Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan AcılıkÇevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan AcılıkÇevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan çevre yolu bağlantı yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından araç trafiğine açıldı.

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