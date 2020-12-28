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Zonguldak'ta risk haritası, yeşile dönüyor

DHA

Zonguldak'ta risk haritası, yeşile dönüyor


Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, günlük koronavirüs vaka sayısındaki azalış sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların çoğu da yeşile döndü.
Koronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta, özellikle kasım ayı sonunda artan günlük vakalarda azalma devam ediyor. Günde 800'leri bulan vaka sayılarındaki artış, tedbirlerle kontrol altına alındı. HES uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların büyük bölümü de yeşile döndü. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de halkı tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda sık sık uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü´nce kurulan ekipler ise kent merkezinde halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyor. Bugün kent merkezindeki yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, araçların hoparlörlerinden banka önlerinde bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Yaya ekipler de denetimlerini sürdürüyor.
'BİRBİRİMİZİ ENFEKTE ETMEMELİYİZ'
Kent merkezine annesinin ilacını almak için geldiğini anlatan Murtaza Tevlek, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vaka sayıları düşse de ölüm sayılarının devam ettiğini kaydeden Tevlek, "Çok dikkat etmemiz lazım sosyal mesafeye. Vakalarda azalma olduğu söyleniyor ama ölüm sayıları henüz düşmedi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Burada annem hasta onun bakımı için geldim. Kent merkezine de ilaç almaya indim. Evde fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Mesafeli davranmak lazım. Bu virüsün henüz çaresi yok. Kendimizi ne kadar korursak o kadar iyi. Birbirimizi enfekte etmememiz lazım. Kimin virüslü olduğu belli değil" dedi.
Banka sırasında beklerkenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran Hasan Yıldız ise "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem karşımızdakini hem kendimizi korumamız gerekiyor. Maskemizi tam takarak mesafemizi koruyoruz. Hijyen kurallarına uymamız gerek. Evimizdekileri korumak için eve girdiğimizde dezenfekte oluyoruz. Bu şekilde virüsten korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2020-12-28 13:16:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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