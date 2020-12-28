Sokağa çıkma kısıtlamasında 27 kişiye idari işlem uygulandı

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Zonguldak’ta 2527 Aralık tarihileri arasında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta 18 20 Aralık tarihileri arasında ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 27 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler il genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 983 araç, 5 bin 725 kişi sorgulandı. Sorgulamada 27 kişi sokağa çıkma ihlali, 7 kişi maske ihlali, 10 kişi de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 56 saat süren denetimde toplamda 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

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