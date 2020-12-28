Jandarma ekipleri 56 saatte 211 ihtiyacı karşıladı

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Zonguldak’ta 2627 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak’ta 2627 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 211 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 100 kişinin hastane, 6 kişinin gıda, 14 kişinin ilaç, 55 kişinin bilgi talebi ve 36 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 211 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

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