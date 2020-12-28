Kdz. Ereğli Belediyesi personeline Covid 19 testi yapılıyor

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Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi yönetici ve personeline Covid19 tarama testi yapılıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla belediye personeline İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Covid19 testi yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çalışan personel Covid19 testi oldu. Belediye binası girişinde oluşturulan kabinde PCR taramasından geçirilen personelin sonuçları eNabız’dan duyurulacak.

Tarama testi, sağlık ekipleri tarafından planlanan program dahilinde şantiyelerdeki personele de uygulanacak.

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