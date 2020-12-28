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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika atıklarının kirlettiği dere çamur akıyor

İHA

Fabrika atıklarının kirlettiği dere çamur akıyor

Zonguldak Alaplı İlçesi Kavukkavla Deresi'nde bir beton santral fabrikasının bıraktığı kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akan, içinde canlı türü yaşamayan dereden çevreye yayılan koku vatandaşları adeta canından bezdirdi.
Alaplı İlçesi Kavukkavla deresinden Karadeniz'e dökülen atık, bölge halkını çileden çıkarttı. Mahallenin yakınında bulunan uzun zamandır Beton Santral fabrikanın bıraktığı atıklar nedeniyle çamur şeklinde simsiyah akan, içinde canlı türü yaşamayan ve çevreye ağır koku yayan dere sorununu çözüme kavuşturulabilmesi için mahalleli vatandaşlar yetkili mercilere şikayet ve başvurularda bulundu. Ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemeyen vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

“Fabrika kurulmadan önce çok temiz akan bir dereydi”
Fabrika kurulmadan derenin temiz aktığını ve fabrika kurulduktan sonra suyun tamamen kimyasal ile karıştığını ifade eden Kavukkavla Mahalle’sinde yaşayan Ömür Alver, “Kavukkavle’de ikamet ediyoruz. Şuanda bu derenin kirli akmasının sebebi burada bulunan fabrikadır. Bu dere bizim meramızın, hayvanlarımızın yanından da geçmekte bu kanal tamamen kimyasal akıyor, defalarca şikayet etmemize rağmen; Tarım İl Müdürlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı’na şikayet dilekçelerimizi vermemize rağmen bu zamana kadar bu konuyla ilgili hiçbir şekilde önlem alınmadı. Derelerimizden önceden hayvanlarımız su içerdi, şimdi burası tamamen insan sağlığını tehdit ediyor. Buraya bu fabrika kurulduğundan beri sağlığımızı tehdit ediyor. Fabrika kurulmadan önce çok temiz akan bir dereydi burası. Çocukluk yıllarımızda balık avlıyorduk buralarda. Ama bu fabrika kurulduktan sonra bu su tamamen kimyasal çamur akıyor” dedi.

“Koku ve sineklerin yüzünden evimizin balkonunda oturamıyoruz”
Konuyla ilgili gerekli mercilere başvurduklarını ancak konunun bir çözüme kavuşamadığını söyleyen Bagi Yapar, “Biz Çocukluk döneminde buralardan su içerdik. Bu dereden balık tutardık. Yukarıda Beton Santral Tesisi var, normalde oraya Arıtma yapması lazımdı, ama yapmadı. Bugün Cumartesi olduğu için sokağa çıkma nedeniyle makineler çalışmadığı halde derenin halini görüyorsunuz. Yazın zaten Çamur kokusundan buralarda bulunmak imkansız. Daha öncelerden buralarda birkaç çocuk dere içinde çamura battı. Çocukların bağırmasıyla boğulma tehlikesi geçirdiler. Ve yine hayvanlarımız çamurda batma tehlikesi geçirdi. Özellikle geceleri salıyorlar kimyasal maddeyi. Geceleri çok aşırı derecede rahatsızlık veriyor buradan gelen koku. Koku yüzünden evimizin balkonunda, bahçelerimizde oturamıyoruz. Evimizin içerisine kadar girdi bu koku” diye konuştu.

“Bu suda zamanında balık tutup, yüzmeyi öğrendim tertemizdi burası”
Fabrika kurulmadan önce berrak şekilde akan dereden su içtiklerini, yüzdüklerini, ve balık tuttuklarını ancak fabrikanın kurulmasının ardından suda pislikten başka hiçbir şey görülmediğini anlatan Kavuk kavla Mahalle sakini Emine Yılmaz ise , “Köyümüzün ortasından geçen su görüldüğü gibi, ne aktığı belli değil. Kokusu ve pisliği. Bütün köyümüz bundan şikayetçi. Bu suda canlı varlıkta yaşamıyor artık. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Özellikle Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz beye sesleniyorum, lütfen bu işle ilgilensin. Gerekli yerlere şikayetler yapıldı, Sağlık Bakanlığından geliyorlar buraya bakıyorlar ve sağlığa zararlı değildir deyip gidiyorlar. Bunun zararlı olduğu gözle görülen bir şey ve geldiği fabrikada belli. Balık kalmadı, canlı varlık kalmadı bu suda ben zamanında yüzmeyi öğrendim, tertemizdi burası. Aynı zamanda su içtiğimiz zamanlarda oldu bu sudan, bu suyun dibi gözüküyordu. Şuanda yani fabrika kurulduktan sonra suya baktığımızda pislikten başka hiçbir şey yok. Fabrika benim için önemli değil, kimin olursa olsun ben köyümü düşünürüm” şeklinde konuştu.

“Hiç kimse taşın altına elini koymuyor, mağdur olan biziz”
Derenin sorunun yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini ve yetkililerden derenin sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen mahalleli Emre Atık, “Bu derenin sorunu aşağı yukarı 10 seneden beri böyle devam ediyor. Bu derede eskiden balık tutar, sebzelerimize sulama yapardık. Şimdi hiçbir şey yapmak mümkün değil. Kavukkavla bu derenin tam ortasında, buna hiçbir çözüm bulmadıkları gibi bugüne kadar yapılan bütün şikayetleri ve başvuruları da hiç dikkate almadılar, zararsız diye yine aynı akmaya devam ediyor su” ifadelerini kullandı.

“Derede tahlili yapan kişiler gelsin burada birkaç gün yaşasın”
Bağı yapar, “Yalnız madem zararsız, bu derede neden canlı yaşamıyor. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ‘a sesleniyorum özellikle, burada önceden Hayvanlar içine giriyor. Eskiden balık avlanıyordu bu suda şimdi balıklar yok, nereye gittiler. Eğer çok zararsızsa bu tahlil yapan kişiler gelsin burada birkaç gün yaşasın veya gelsin girsinler bu suyun içine zararlımı, zararsız mı o zaman görelim. Bu durumdan bütün millet şikayetçi. Nereden geldiği belli, aslında fabrika bir filtre taksa veya başka bir önlem alsa bu iş kökünden hallolur. Hiç kimse taşın altına elini koymuyor yalnız mağdur olan burada vatandaş, millet, biziz. Yetkililerden ricam, buranın bir an önce çözüme kavuşturulması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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