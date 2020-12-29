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Acılı anne, duruşmaya kazada ölen oğlunun madalyasıyla geldi Eymen'in ölümüne sebep olan hemşirenin avukatının keşif talebi reddedildi

İHA

Acılı anne, duruşmaya kazada ölen oğlunun madalyasıyla geldi Eymen'in ölümüne sebep olan hemşirenin avukatının keşif talebi reddedildi

Zonguldak'ta geçen Haziran ayında emekli hemşire Hanife Yılmaz aracıyla karşı şeride geçerek, 10 yaşındaki Burak Eymen Altındağ ve ailesinin bulunduğu araca çarptı. Tutuklu sanık hemşire Yılmaz'ın avukatlarının olay yeri keşif talebi reddedilirken, Eymen'in gözü yaşlı annesi İlkay Altındağ duruşmaya oğlunun madalyasıyla geldi.
Olay geçen Haziran ayında meydana geldi. Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fıat Doblo 67 ED 414 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan Altındağ idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile çarptı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan Altındağ ve eşi İlkay Altındağ ile oğlu Umut Altındağ yaralanırken 10 yaşındaki diğer çocukları Eymen Burak Altındağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölen oğlunun madalyasıyla duruşmaya geldi
Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın kazada yaralanan annesi İlkay Altındağ, duruşmanın yapılacağı adliyeye oğlundan geriye kalan madalya ile geldi. Üzerinde oğlunun fotoğrafının yer aldığı madalyayı gazetecilere gösteren gözü yaşlı anne, oğlunun madalyasını öperek teselli bulmaya çalıştı.

15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısında
Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ’ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Emekli hemşire Hanife Yılmaz hakkında bir kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kazaya sebebiyet verdiği kazada 15 yılla hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

"Çocuklarıma bakacak kimse yok"
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hanife Yılmaz SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemiyle hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanığın yakınları ve kazada ölen Eymen Burak'ın annesi İlkay, babası Cihan ve ağabeyi Umut da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık emekli hemşire Hanife Yılmaz, "9 yıldır eşimden ayrıyım velayeti bende olan 2 tane çocuğum var bunlara bakacak olan kimse yok. Onlara bakacak kimse yok. Bütün maddi ve manevi imkanlarını ben sağlıyorum. İş yerim mühürlendi. Ben karşı tarafın maddi manevi zararını karşılamak istiyorum. Ancak param yoktur evim var onu satacağım bu sebeple tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatının keşif talebi reddedildi
Öte yandan mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Hanife Yılmaz'ın avukatı ise olay yeri ile ilgili keşif talebinde bulundu. Sanık avukatı, olaydaki tanığın olay anında olay yerinde olup olmadığına cep telefonu sinyallerinin araştırılmasını istedi. Mahkeme başkanı ise sanık avukatının keşif talebini reddetti. Duruşma kazada yaralanan İlkay ve Cihan Altındağ'ın tedavi sürecindeki tıbbi müdahalelerine ilişkin raporlar istendi. Mahkeme heyeti; duruşmayı 2021 yılının Mart ayına ertelendi.

"Adalete güveniyoruz"
Yaşadıklarının şokunu halen üzerinden atamayan baba Cihan Altındağ ise adliye binasına kanedyen değnek ile geldi. Yürümekte zaman zaman güçlük çeken baba Cihan Altındağ, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adalete güvendiğini ve kazada ölen oğlunun acısının halen taze olduğunu anlatan baba Cihan Altındağ, "Dava devam ediyor. Dosyaların yeniden incelenmesine karar verildi. Mart ayında inşallah sonuç açıklanacak. Mart ayını bekliyoruz. Umudumuz Mart ayında gereken cezayı almasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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