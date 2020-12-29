Devrek Belediyesinden üst geçide asansör

Devrek Belediyesi tarafından AnkaraZonguldak asfaltı üzerinde bulunan ve Karşıyaka mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan üst geçide asansör yapılıyor.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un talimatları doğrultusunda yapılan asansörden engelli, yaşlı ve hamile yurttaşlarımızın yararlanması amaçlanıyor.

Devrek’in Eski Terminal Alanı ile Asma Köprü arasında bağ kuran üst geçit yüksekliği nedeniyle, Pazar alışverişi yapan, hasta, engelli, yaşlı ve hamile kadınlarımız için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu sıkıntıları yakından bilen Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, seçim vaadinde bulunarak bu üstgeçidi daha kullanılır hale getireceği ve asansör yapacağı sözü vermişti. Başkan Bozkurt sözünü getirerek yaşlı, engelli, hasta, hamile yurttaşlarımızın karşıdan karşıya geçerken üst geçidi daha rahat kullanabilmeleri amacıyla belediye ekiplerini asansör yapımına başlattı.

Başkan Çetin Bozkurt konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Engelli, hasta, yaşlı ve hamile vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır kullanılmasında sorun ve sıkıntılar yaşanan bu üst geçide hem işlerlik kazandıracağız hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik asansör yapıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.