Akkaşlı kirazkuşu Zonguldak’ta görüldü En nadir kuş türü Zonguldak’ta görüntülendi

Türkiye'nin en nadir kuş türlerinden biri olan Akkaşlı kirazkuşu Zonguldak'ta görüntülendi.

Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından gözlemlenen Akkaşlı kirazkuşu, İstanbul, Ankara ve Düzce'den gelen 20'den fazla kuş gözlemcisi tarafından gözlemlendi ve fotoğraflandı.

1900'lü yıllardan sonra Türkiye'de sadece 8 kez görülen türün ilk fotoğrafı 2008 yılında Soner Bekir tarafından Sakarya'nın Karasu ilçesinde çekildi. 2008 yılından bu yana ilk kez Zonguldak’ta görülen Akkaşlı kirazkuşu kuş gözlemcileri arasında büyük heyecana neden oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Akkaşlı kirazkuşunun Zonguldak’ta görüldüğünü açıkladı. Sözen yaptığı paylaşımda, “Türkiye'den bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedilmiştir. Bazı türler yerli olduğu için sürekli görülebilirken büyük çoğunluğu göçmen olduğu için belli mevsimlerde veya dönemlerde görülebilir. Bir kısmı rastlantısal konuk olup nadiren görülen türlerdir. Bu nadir türlerden birisi Akkaşlı kirazkuşu (Emberiza rustica) olup 1900'lü yıllardan sonra Türkiye'de sadece 8 kez görülmüştür. Türün Türkiye'den ilk fotoğrafı ise ancak 2008 yılında Soner Bekir tarafından Karasu, Sakarya'da çekildi. Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından türün görüntülenmesiyle Türkiye'den 1900'lü yıllardan sonraki 9. kaydı sağlanmış oldu. Akkaşlı kirazkuşunun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için Zonguldak için de 309. kuş türü olarak kayıtlara geçti. Türkiye için en nadir kuş türlerinden birisi olduğu için Zonguldak'ta görülmüş olması kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları arasında büyük bir heyecana neden oldu ve pandemi nedeniyle pazartesi günü sokağa çıkma yasağının bitmesiyle İstanbul, Ankara ve Düzce'den 20'den fazla kuş gözlemcisi gelerek Akkaşlı kirazkuşunu gözledi ve fotoğrafladı. Kuşun Çaycuma'da cuma gününden sonra Pazartesi günü tekrar görüldüğünün duyulması ile başka kuş gözlemcileri de Zonguldak'a doğru yol çıktılar ve yarın kuşu gözlemeye devam edecekler” dedi.

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