Alaplı’ya 10 Milyon TL’lik geri dönüşüm tesisi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 10 milyon liralık yatırım yapılarak günlük 99 ton tehlikesiz çelikhane cüruf geri kazanım tesisi kuruluyor

Alaplı ilçesinde faaliyete geçecek olan 10 milyon TL'lik geri dönüşüm eleme tesisinde son aşamaya gelindi.

Geri dönüşüm firma tesis sorumlusu Necmettin Kızılboğa kurulmak istenen tesisin, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kurulduğunu ve ekonomiye de katkı vereceğini söyledi.

Geri dönüşüm tehlikesiz atık Curuf eleme tesisi atıklarının tekrardan kullanıma hazır hale getireceklerini ifade eden Kızılboğa, "Tesisimiz, Demir Çelik Fabrikalarının tehlikesiz atık çelikhane cürufunu geri dönüştürecek. Her şeyden önce metal malzeme ayrıştırılacak ve geri kalan malzeme asfalt yapı ile alt yapı dolgu malzeme yapımı ve parke alt yapı malzemelerde kullanacaktır. Tesisimizin yaklaşık yapım değeri 10 milyon TL civarında" dedi.

1994 yılından bugüne kadar Alaplı’ya gerek ekonomik gerekse istihdam konusunda büyük katma değer sağladıklarını kaydeden firma yetkilisi İsmet Yılmaz ise, yapılacak olan Curuf eleme geri dönüşüm tesisiyle ilgili gerek sosyal paylaşım sitelerinde ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden dolayı ortaya çıkan bilgi kirliliği sonucu büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

“Yıkama söz konusu değildir”

Yılmaz, "Cüruf Yıkama Tesisi’ diye yanlış adlandırmalar mevcut. İddia edilen şekilde geri kazanım tesisimizin tarımsal ya da yaşamsal alanlara zarar verici hiçbir etkisi bulunmamaktadır, Osmanlı Köyü bölgesinde bulunan tesisimizde, yönetmeliklere ve çağın teknolojisine uygun bir şekilde ayrıştırarak geri kazanımı sağlanmaktadır. Proseslerimize kabul edilecek atık türlerinden kaynaklı, çevresel toz, gürültü, emisyon ya da endüstriyel kaynaklı atık su yada atık kimyasal oluşumu söz konusu değildir. Oysa yapacağımız işlemlerde kesinlikle yıkama söz konusu değildir. Su ile hiçbir işimiz olmayacaktır. Dolayısıyla Derelerin kirlenmesi söz konusu da değildir. Yapacağımız iş, malzemenin nemlendirilerek (tozlanmadan) eleme suretiyle metal malzemeyi ayırarak ,geriye kalan Curuf malzemelerini çeşitli ebatlarda boyutlandırarak hazır beton malzemesi, asfalt malzemesi, beton parke gibi malzemelerde kullanılmak suretiyle ekonomiye yeniden kazandırmaktan ibarettir. Böylelikle çevre köylerimizin de gerek alt yapı gerekse asfalt malzemelerinin karşılanmasında her zaman katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda başka firma tarafından Gülüç tersaneler bölgesinde izinsiz Cüruf faaliyetleri yürütülmüş akabinde Belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur. Aynı Firma daha sonra Ereğli sınırları içerisinde bulunan Kıyıcak Mahallesi Kavak Deresi mevkiinde aynı işi yapmayı planlamış ancak çeşitli eksikliklerinden dolayı Ereğli Belediyesi tarafından mühürlenerek faaliyetleri yeniden durdurulmuştur. Alaplı Geri Kazanım firmamız, Ereğli bölgesinde faaliyetleri durdurulan diğer firma ile karıştırılmaktadır. Yasal izinler anlamında hiçbir eksikliğimiz yoktur. Biz zaten 1994 yılından bugüne kadar taş ocağı faaliyetlerimizde çevreye hiçbir zararımız olmamıştır. Herhangi bir şikayette söz konusu da değildir. Alaplı’ya olan bağlılığımız ve hasiyetimiz kamuoyu tarafından bilinmekte olup aynı şekilde devem edecektir. Faaliyet alanımız zaten taş ocağı hudutları içerisinde olacağından dolayı çevre tahribatı yaşanmayacaktır. Vatandaşlarımız kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışmalara başlanacağız günden itibaren ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetim altında olacaktır. Zaten çevreye zararı dokunacak bir durum söz konusu olduğunda firmanın faaliyeti de durdurulur.” " ifadelerinde bulundu.

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