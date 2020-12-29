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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mollabey yolunda ışıklı kavşak çalışması

İHA

Mollabey yolunda ışıklı kavşak çalışması

Alaplı Belediyesi şehir trafiğinin yoğun olduğu Mollabey yolunda tamamladığı bölünmüş yol çalışmalarının ardından aynı bölgede kavşak çalışmasına başladı.
Alaplı Belediyesi'nin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde başlattığı bölünmüş yol ve kavşak yenileme çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Kentteki araç sayısının artması ile birlikte oluşan trafik yoğunluğuna karşı yeni tedbirler alan Alaplı Belediyesi, Karşıyaka İstanbul caddesinde bölünmüş yol çalışmalarının ardından Mollabey ve Sanayi yolunda altyapı ve bölünmüş yol çalışmalarını tamamladı.
Mollabey Yolu, Kapalı pazaryeri ve Fatih köprüsü kesişmesindeki kavşakta ise yenileme çalışması devam ediyor.
Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mollabey yolunda tamamlanan altyapı ve bölünmüş yol çalışmalarının ardından aynı bölgedeki kavşakta trafiğin daha güvenli seyretmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Bölünmüş yol ve kavşak çalışmasıyla birlikte bu bölgedeki olası kazaların önüne geçileceğini ifade eden Tekin, “Alaplı Belediyesi olarak hemşerilerimizin can güvenliğine büyük önem veriyor, şehir içi ulaşım ve yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Karşıyaka Mahallesi İstanbul Caddesinde bölünmüş yol çalışmalarının ardından oradaki trafik daha güvenli hale geldi. Bununla birlikte araç trafiğini yoğun olduğu 35 köye ulaşımı sağlayan Mollabey yolunda ise altyapı ve bölünmüş yol çalışmalarını tamamladık. Yine o bölgede kapalı pazaryeri ve Fatih köprüsü kesişmesindeki kavşakta yenileme çalışması yapıyoruz. Sanayi yolunu orta refüj yaparak bölünmüş yol haline getiriyoruz. Yine kavşakta trafik lambaları koymak suretiyle yolu ışıklandırarak daha güvenli ve aydınlık hale getireceğiz” dedi.

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