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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay, otizmli çocukları sevindirecek

İHA

Kızılay, otizmli çocukları sevindirecek

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından yapılan proje ile yılbaşı akşamı Ereğli genelindeki otizmli çocukların yüzlerini güldürmek ve yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlanacak.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Yağız, işadamı Muhammet Aydın’ı iş yerinde ziyaret etti. Kızılay Başkanı Ciğer, yılbaşı akşamı ilçe genelinde ki otizmli çocukların yüzünü güldürmek ve yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projeyi Aydın’a anlattı. İş İnsanı Muhammet Aydın’da Kızılay tarafından gerçekleştirilecek bu projeye sosyal sorumluluk anlayışları gereği her türlü desteği vereceklerini söyledi. İş İnsanı Muhammet Aydın konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Pandemi sürecini yaşadığımız şu günlerde Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan projeyi bizde beğendik. Otizmli çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak ve yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerine bizde Opel Batı Karadeniz Bölge Bayii olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Hem düşüncelerinden dolayı hem de böylesine güzel bir projeye bizleri de dahil ettikleri için Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetimine teşekkür ediyorum. Şimdiden otizmli çocuklarımız başta olmak üzere tüm özel çocuklarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum."
Ciğer, proje kapsamında yılbaşı akşamı otizmli çocuklara farklı hediyeler alıp evlerine götürerek takdim edeceklerini ifade etti. Başkan Ciğer konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana farklı sosyal projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yılbaşında da Otizmli ve özel çocuklarımızı sevindirmek, yüzlerinden bir tebessüm oluşturmak istedik. Çocuklarımızın yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak istedik. Projemize destek veren Opel Batı Karadeniz Bölge Bayii ve Aysa Motorlu Taşıtlar Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Aydın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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