Tekne sahibi ve 4 personele ceza

Zonguldak’ta limitlerin çok altında balık tutan tekne sahibine ve 4 tekne personele ceza kesildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik 86 Bot Komutanlığı ekiplerince Kilimli Balıkçı Barınağı içerisinde asgari limitlerin altında avlanan hamsilerin nakledildiği ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler tekne üzerinde yapılan denetimler neticesinde bir balık avlama gemisine ait takribi 30 ton hamsinin 3 adet kamyona, yem fabrikasına götürülmek üzere dökme olarak yüklendiği tespit edildi. Ekipler kasalara yüklenen hamsilerden numune alarak balık boyu ölçümü yaptı. Yapılan ölçümler neticesinde balıkların asgari limitlerin çok altında olduğu tespit edildi. Ekipler tekne sahibine 2 bin 500 TL, tekne personeli olan 4 şahsa bin 700 TL idari para cezası uygulanırken balıklara el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.