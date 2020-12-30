GMİS Yönetim Kurulu; “Zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasını diliyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve halkın yeni yılını kutladı.

GMİS Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesaj şöyle; “Zor ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Büyük umutla girdiğimiz 2020 yılı ne yazık ki ekonomik kriz, depremler, facialar, kazalar ve Covid19 salgını nedeniyle bir felaketler yılına dönüştü. 2021 yılında, yaşadığımız bu zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasını diliyoruz. Maden ve MTA işçilerimiz, her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor. Genel Maden İşçileri Sendikası, 2021 yılında da, bir yandan kamu ve özel sektördeki Maden işçilerinin, MTA işçilerinin ve kurumlarımızın geleceklerine daha da güvenle bakabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek, öte yandan Zonguldak, bölgemiz ve ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye devam edecektir. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir fedakarlıklarla pandemiye karşı mücadelesini sürdüren sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. TTK’da ve özel sektörde çalışan maden işçilerinin, MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla, 2021 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz.”

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