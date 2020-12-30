Uslu, ‘Dünyaya Sığdıramadıklarımız’ başlıklı söyleşinin konuğu oldu

Antalya AK Parti Milletvekili ve TBMM Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Atay Uslu, BEÜ düzenlenen ‘Dünyaya Sığdıramadıklarımız’ (Sığınma Hakkı) başlıklı online söyleşiye katıldı.

BEÜ BasınYayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Fehmi Gür’ün moderatörlüğünde üniversite sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan programda Vekil Uslu, göç olgusu ve dünya ve Türkiye ekseninde evrensel mülteci problemlerine değindi.

Dünya genelinde 300 milyona yakın göçmen yaşadığını, bu kapsamda 67 milyon insanın ise zorla yerinden edildiğini ve başka coğrafyalara sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Uslu, "Türkiye’de 4 milyona yakın göçmenin yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, köklerinden gelen misafirperverlik, dayanışma ve hoşgörü zenginliğiyle dünyanın neresinde olursa olsun yardım bekleyen mültecilere karşı hiçbir zaman sessiz kalmadı. Sığınmacılara karşı Türkiye’nin evrensel hukuk ve vicdani sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiriyor dolayısıyla uluslararası düzeyde ''yüz akı'' oldu. Türkiye'nin sığınmacılara karşı ''açık kapı'', ''geri göndermeme'' ve ''temel ihtiyaçların karşılanması'' sistemini uyguladığını ve göçlerin doğru ve sistemli yönetildiği taktirde yeni fırsatlar sunulacaktır.

Dünyada her an çeşitli sebeplerle göç hareketlerinin yaşanıyor. Ülkemizin özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası karşılaşılan göç dalgalarını çok iyi yönetti. Başta Kızılay ve AFAD olmak üzere tüm kurumlarıyla mülteci kriz yönetimleri konusunda başta Batı olmak üzere tüm dünyaya örnek olacak ev sahipliği gösterdi” dedi.

Ülkemizin Dünya’nın en çok sığınmacı hareketinin olduğu bir coğrafyada olması sebebiyle, göçler ve mülteci sorunları konusunda bir çok ülkede görüşme, inceleme ve işbirlikleri içerisinde olunduğunun altını çizen Uslu , Dünya’ya sığdırılamayan sığınmacıların problemleri, yaşadıkları dramları ve yaşama tutunma çabalarını katılımcılarla paylaştı.

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