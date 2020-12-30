Bakan Dönmez: "405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Filyos'tan ana karaya çıkacak"

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bulduğu doğal gaz rezervinin Filyos'tan ana karaya çıkartılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin, "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Filyos'tan ana karaya çıkacak. Doğal gazın üretimiyle Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgesi olacak. Çok ciddi ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenmiş olacak" dedi.

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