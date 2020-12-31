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Sosyal Hizmetlerden dezavantajlı çocuklara hediye yağdı

İHA

Sosyal Hizmetlerden dezavantajlı çocuklara hediye yağdı

Devrek Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklar hediye yağmuruna tutuldu.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından özellikle köylerde yaşayan ve hiçbir sosyal aktiviteleri olmayan çocuklar için bakanlığın okul destek projesi kapsamında gönderdiği test kitapları ve Türkiye Badminton Federasyonu başkanlığının dezavantajlı çocuklar için gönderdiği badminton raket ve topları yetkili kişiler tarafından çocuklara ulaştırıldı.
Amaçlarının çocukları İnternet oyunlarının yıkıcı tesirlerinden bir nebze olsun uzak tutmalarının olduğunu kaydeden yetkililer,” İlçemize bağlı birçok köyü gezerek burada ki çocukları ziyaret ederek internet ortamının yıkıcı ve sıkıcı tesirlerinden bir nebze uzak tutmak istedik. Umarız bu raket ve toplarla internet ortamından uzak neşeli ortamlar geçirirler” ifadelerini kullandılar.

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