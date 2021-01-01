Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz sürücüleri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz görev başında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Tutulmaz ayrıca taksi esnafı ziyaret ve uygulama noktasında denetim yaptı.



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü yılbaşı gecesi görevi başında olan ekipleri ziyaret etti. Çalışmalarında başlarılar dileyerek yeni yıl dileklerini iletti.

Vali Tutulmaz, "Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Allah sağlıkla huzurla daha nice yeni yılları hepimize eriştirsin inşallah. 2020 yılı sıkıntılı bir yıldı. Hem ilimiz, hem ülkemiz, hem de Dünyamız açısından sıkıntılı geçti. Bir taraftan pandemi ile uğraştık. Dünyayı kasıp kavurdu hala da kavurmaya devam ediyor. Alındığımız tedbirlerle bu bela ile mücadelede büyük başarı elde ettik. Zaman zaman tedbirleri gevşettiğimiz zaman halk olarak bu sıkıntıyla yeniden baş başa kaldık. Ancak gelinen noktada bilhassa son 20 gündür alınan tedbirlerle iyi bir konuma ilerliyoruz. Bunda vatandaşlarımızın gerek maske kuralına uymaları gerek mesafe kurallarına ve temizliğe riayet etmeleri ve özellikle evlerinde kalmalarıyla iyi bir aşamaya doğru ilerliyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolu da birlikte giderek başarabiliriz. Bu kamunun, sağlık güçlerinin ve güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle olacak bir iş değil. Vatandaşların son derece titiz ve dikkatli hareket etmeleri gerekir. Önce kendi sağlıklarını düşünmeli ve bu alanda çalışan kamu görevlilerine destek olmaları lazım. Bugün sokağa çıkma yasağı var diğer yıllarda olduğu gibi yılbaşını etkinliklerle kutlamamız geleceğe daha fazla eğlenerek gitmemiz şuan itibariyle mümkün değil. Ancak kendi içimizde ailemizle beraber eğlencemizle beraber yapmaya bakalım şu birkaç günü biraz daha disiplinli olarak şekilde geçirelim. Aile gezmelerini zorunlu değilse yapmayalım" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, polis noktalarında ekiplere çalışmalarında başarılarak dileyerek araç sürücülerini durdurdu ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.

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