Polis ve Sağlık çalışanlarına yeni yıl ziyaret

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yeni yılı görevleri başında geçiren, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Buğra Tekin, sırasıyla Alaplı Devlet Hastanesi,112 Acil Servis İstasyonları, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve kontrol noktalarında görev yapan polis, jandarma ve sağlık personelini ziyaret ederek ikramlarda bulundu.

Yeni yıllarını kutlayan Başkan Tekin, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Pandemi döneminde en çok yıpranan, en çok fedakarlık gösterenlerin başında sağlık personeli gelmektedir. Ben şahsım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor. Allah onlardan Razı olsun. Ayrıca hayatın her anında bizlerin güvenliğini sağlayan, her şartta görev başında olan polislerimize ve jandarma personelimize minnettarız. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Dileriz yeni yıl hepimiz için çok daha güzel, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olur” dedi.

