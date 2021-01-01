GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak hayatını kaybetti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GMİS Kozlu Şube Başkanlığı'nın ardından GMİS Genel Sekreterliği görevine seçilen 52 yaşındaki Hüseyin Kolçak'a bir süre önce pankreas kanseri tanısı konuldu. Tedavisi için İzmir'e giden Kolçak, yaklaşık 6 aydır tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından GMİS tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak'ı kaybettik. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri, işçi sınıfının haklarının yılmaz savunucusu, değerli madenci ve sendikacı Hüseyin Kolçak yakalandığı amansız hastalığa karşı bir süredir verdiği mücadeleye rağmen 1 Ocak 2021 tarihinde vefat etti. Vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, Ailesine, yakınlarına, madencilik ve sendikal camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Kolçak'ın vefatı ise camiada büyük üzüntü yaşattı. Hüseyin Kolçak, 1985 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) iş başı yaptı. 20122015 yılları arasında Amelebirliği Kozlu Şube Yöneticiliğinde bulundu. 20152019 döneminde GMİS Kozlu Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 2324 Mart 2019 tarihlerinde yapılan GMİS 11. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine seçilmişti.

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