Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

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ZonguldakEreğli yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sularında EreğliZonguldak Karayolu Soğanlı rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre beton mikserinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü için kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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