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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gür, “Yerel basın önemlidir”

İHA

Gür, “Yerel basın önemlidir”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Gür, ZGC’yi ziyaret etti.
Yapılan ziyarette, Gür, 2020 yılında yapılan çalışmaların yanı sıra yüz yüze eğitimde verilen araya rağmen uzaktan eğitimle BEÜ’nün çalışmalarını aktardı. Yerel basın ile olan ilişkiler, ZGC ile yapılacak etkinlikler, Kampüsün Sesi dergisi çalışmalarından da bahseden Fehmi Gür, yeni yılda da çalışmaların yoğunlukla devam edeceğini ifade etti.
Gür yerel basına çok önem verdiklerini, ZGC ile iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti. Yerel basın ile bir çalıştay yapılabileceğini, bu fikrin karşılıklı olgunlaştırarak hayata geçirebileceğini, yerel basın ile üniversitenin ilişkilerinin de kuruluşundan bugüne hep artarak devam ettiğini belirtti.
ZGC Başkanı Akbıyık ise, “BEÜ ilimiz ve bizler için çok önemlidir. Rektörümüz ve ekibi çok önemli, başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Yerel basına verilen değer ve bugünkü ziyaret içinde çok teşekkür ederim. BEÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü de çok önemli haberleri, çalışmaları, faaliyetleri basın kuruluşlarına görsel ve yazılı metin ile gönderiyor. 2021 yılında ilave olarak görüntülü haber ile ilgili çalışmalara daha çok yer verilirse mutlu oluruz. BEÜ ‘nün yayın organı ‘’Kampüsün Sesi’’ dergisinin haber ve çalışmalarını da çok değerli buluyoruz” dedi.
Ziyaretin sonunda Koordinatör Fehmi Gür tarafından, Kampüsün Sesi dergisinin son sayısı ve çeşitli gazetecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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