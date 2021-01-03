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Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için toplanıp, ormanlara dikiliyor

DHA

Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için toplanıp, ormanlara dikiliyor


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yetişen ateş dikeni ağacından toplanan meyveler, yaban hayatın desteklenmesi için fidan haline dönüştürülerek ormanlara dikiliyor. 
Gökçebey Orman Fidan Müdürlüğü ekipleri, Ereğli´de yaygın olarak yetişen ateş dikeni ağacının meyvelerini, fidan olarak yetiştirmek üzere topluyor. Yılın aralık ve ocak aylarında toplanan ateş dikeni meyvelerinin içindeki tohumlar Gökçebey Orman Fidan Müdürlüğü'nde ayrılarak fidan olarak yetiştiriliyor. Ekiplerin ormanlardan topladığı ateş dikeni meyveleri, araçlarla Gökçebey ilçesine götürüldü. Bu yıl hedeflenen 150 bin ateş dikeni fidanı, daha sonra ormanlık alanlara dikilerek yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirmesi sağlanacak. 
Ormancı Şeref Takıcak (56), ateş dikeni ağacı meyvesinin yaban hayvanlarının beslenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Özellikle kanatlı hayvanların ağacın meyvelerini yediğini ifade eden Takıcak, "Amacımız ormandaki yaban hayvanlarının beslenme ortamını sağlayıp çoğalmalarını sağlamak. Her sene en azından 100 ila 150 bin adet fidan yetişiyor ve ormanlara dikiliyor yaban hayvanlarının devamını sağlamak amacıyla. Bunlar burada toplandıktan sonra Gökçebey´e gidiyor. Yaprakları tek tek ayıklanıyor. Orada sıkılarak eleklerden geçiriliyor. Tohumlar eleklerden ayrılıyor. Ekilerek fidan haline getiriliyor. Oradan da çıkarılarak ormanlara dikiliyor. Yaklaşık 10-15 yıldan bu yana bu çalışmayı yapıyoruz. Milyonlarca fidan yetiştirmiş, ormanlara dikmişizdir. Genelde kanatlı hayvanlar için dikiliyor." dedi. 
YABAN HAYATI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA 
Ateş dikeni ağacının yaban hayvanları için çok önemli olduğuna dikkat çeken Şeref Takıcak, şöyle dedi: 
"Halkımızdan ricamız bu ağaçlara zarar vermesinler, kırmasınlar. Bunlar da canlıların yiyeceği meyve. Nasıl biz kiraz, armut yiyorsak, onlar da bunlarla besleniyor. Bu sene fidan hedefimiz 150 bin adet fidan yetiştirmek. Ateş dikeni ağacı tabiatta en son fidan veren ağaçtır. Artık bundan sonra bu ağaçtan başka fidan verecek ağaç yok. O yüzden bu ağaç çok önemli. Bu ağacın korunması üretilmesi yaban hayvanları açısından çok önemli. O yüzden izin dinlemiyor, hafta sonu demiyor çalışıyoruz ki bir tane fazla toplayıp, bir fidan fazla üretmeye çalışıyoruz." 
 DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-01-03 12:16:50

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