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Kazanın ardından kavga kamerada

DHA

Kazanın ardından kavga kamerada


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kaza sonrası çıkan tartışmada imam Ahmet Akkaya ve şehit babası Kamil Demirci arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. İmam Akkaya, Demirci´nin kendisine küfür ettiğini iddia etti. 
Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde geçen 30 Aralık günü meydana gelen olayda Gümeli beldesinde görevli imam Ahmet Akkaya, aracıyla geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan Kamil Demirci'nin kullandığı araca çarptı. İki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada, imam Akkaya üzerine gelen Demirci'ye yumruk attı. Burnu kırılan Demirci, hastanede tedavi olduktan sonra darp raporu aldı. Demirci, imam Akkaya'dan şikayetçi oldu. 2007 yılında Şırnak'ta terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan Jandarma Komando Er Ayhan Demirci´nin babası Kamil Demirci, konuyla ilgili üzüntülü olduklarını ve konuşmak istemediğini söyledi. Kızı Arzu Demirci de aile olarak konuşmak istemediklerini ifade ederek, "Bu konuda sessiz kalacağız" dedi. 
İMAM AKKAYA KONUŞTU 
İmam Ahmet Akkaya ise olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından araçtan indikten sonra Kamil Demirci´nin kendisine tepki gösterdiğini ifade eden Akkaya, "Olay günü oradan ayrılırken otoparktaki aracıma doğru yöneldim. Otopark boştu zaten görüntü kayıtlarında bu var. O ara benim arkama geldi ve ben onu fark etmedim. Geri geri gelirken arabaya vurduk. Bu bir kaza. Küçük bir kaza yani. Araçtan indim hemen ileriye aldım. Baktım bir şey yok ufak bir kaza ve 'ne gerekiyorsa yaparım' dedim fakat amca arabanın camından doğru bana bağırmaya başladı" dedi. 
'ÜZGÜNÜM, KEŞKE YAŞANMASAYDI' 
Ardından karşı taraftan kendisine küfürler edildiğini ifade eden Akkaya, geriye gitmesine rağmen karşı tarafın üzerine geldiğini iddia etti. Yaşananların güvenlik kamerasına da yansıdığını anlatan Akkaya, şöyle dedi: 
"Tekrar üzerime doğru yeltendi ben hep her defasında geri kaçtım ama her üzerime yeltenişinde bana yumruk salladı, bana küfür etti. Hanımının yanında kızının yanında ki ben onun şehit babası olduğunu bilmiyorum. Bir kalabalık var onu tutmaya çalışıyor fakat bunlara rağmen hala üzerime doğru geldi. Zaten bu görüntülerde de var. Sürekli geri kaçtım yapma diye. Sonra anneme küfür etti. Hani bende buna karşılık bir refleks gösterdim. Annemiz kutsaldır öyle değil mi?  Şehidimiz de kutsal, şehidimize de can feda ona saygımızda sonsuz ama benim de annem kutsal. Ben ister istemez refleks gösterdim. Refleksi gösterdikten sonra ben yine geri kaçtım. Orada hanımının hakaretlerine maruz kaldım, diğer insanların akrabalarının hakaretlerine maruz kaldım. Üzgünüm keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı ancak ne kadar geri kaçsam da, geri atsam da kurtaramadım kendimi hani böyle bir şeyi yaşadık." 
Akkaya olayın ardından gittikleri polis merkezinde karşı taraftan şikayetçi olmadığını, karşı tarafın da masraflarını karşılamaları halinde kendisinden şikayetçi olmayacaklarını öğrendiğini söyledi. Akkaya, daha sonra ise Demirci'nin kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini ifade etti. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-01-03 17:53:17

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