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Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'a son görev

İHA

Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'a son görev

Zonguldak'ta 4 yıl önce çalıştığı maden ocağının kuyu başında nikah kıyan 28 yıllık maden işçisi ve sendikacı 52 yaşındaki Hüseyin Kolçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce GMİS Genel Sekreteri olarak seçilen Kolçak'ın cenazesi mesai arkadaşlarının maden ocağına getirildi. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, bir süre önce tedavi için İzmir'e gitti. Yaklaşık iki yıldır pankreas kanseri teşhisi ile tedavi gören Kolçak, tedavisine ara verildiği günler Zonguldak'a gelerek maden işçileri ile buluştu. Ancak 1 Ocak 2021 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi ise eşi Yasemin Kolçak sosyal medyadan paylaştı. Acılı eş, "Merhaba. Yine ben, Yasemin Çakıcı Kolçak
O gitti, beni, ailesini, madencilerini bırakıp gitti" notuyla eşinin vefat haberini duyurdu.

Türkİş Başkanı Atalay, "İyi bir madenciydi"
Kolçak'ın acı haberi ise mesai arkadaşları ve kenti üzüntüye boğdu. Bir çok kişi tarafından sevilen Hüseyin Kolçak'ın cenazesi ise hayatını kaybettiği İzmir'den alınarak Zonguldak'a getirildi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde yapılan duaların ardından cenaze namazı kılındı. Törene Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, maden işçileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı.
Türk İş Başkanı Ergün Atalay, cenaze töreninde Hüseyin Kolçak'ın eşi, anne ve babası ile kızına taziyede bulundu. Ardında gazetecilere açıklamada bulundu. Atalay, "İyi bir madenciydi, iyi bir Zonguldaklıydı. İyi bir Türkİş'liydi. Benim de dostum, arkadaşımdı. Maden işçisini canı gönülden seven iyi bir madenciydi. Söylenecek başka bir şey yok. Allah makamını cennet yapsın. Ölen tüm madencilerimizin de mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Törene katılanlar sosyal mesafe kuralları konusunda sık sık uyarıldı.

4 yıl önce düğün yaptığı iş yerine bu kez cenazesi geldi
28 yıllık maden işçisi Hüseyin Kolçak, geçtiğimiz 2016 yılında çalıştığı TTK Kozlu Müessesesindeki 1. nolu kuyu başında bir ilki gerçekleştirdi. Yasemin Çakıcı ile ilk kez maden ocağının önünde gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine giren Kolçak, bir ilke de imza atmış oldu. Çalıştığı maden ocağında mesai arkadaşlarının davetli olduğu anlamlı günde çift başlarına baret takarak nikahını kıydı. Aradan geçen 4 yılın ardından Kolçak'ın bu kez cenazesi iş yerine geldi. Cenaze töreninde gözyaşları adeta sel olup aktı. Kolçak, ağır ve zor bir tedavi sürecine rağmen arkadaşlarının desteği ile mücadelesini sürdürdü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.
Yapılan duaların ardından Kolçak'ın cenazesi Devrek ilçesine götürüldü. Kolçak'ın çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşi Soner Kolçak'ın mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 24 yaşındaki kardeş Soner Kolçak, 12 Şubat 2006 tarihinde Niğde Aladağ’da çığ düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti.

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