Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı

DHA

Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA )ZONGULDAK'ta, kanserden hayatını kaybeden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak (51), çalıştığı maden ocağının önünden son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Kolçak, 4,5 yıl önce de aynı maden ocağının önünde yapılan törenle evlenmişti.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışırken önce Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı, ardından da sendikanın genel sekreterliğine seçilen Hüseyin Kolçak, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirdi. Hüseyin Kolçak için çalıştığı TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Hüseyin Kolçak'ın eşi Yasemin Kolçak, tabut önünde uzun süre gözyaşı döktü. Hüseyin Kolçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Devrek ilçesine bağlı Karabaşlı köyüne gönderildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iyi bir madenci ve sendikacıyı kaybettiklerini ifade ederek yakınlarına başsağlığı diledi.DÜĞÜNÜNÜN OLDUĞU MADEN OCAĞINDAN UĞURLANDI
Hüseyin Kolçak, 28 Mayıs 2016 tarihinde çalıştığı maden ocağının önünde Yasemin Kolçak ile davul zurna eşliğinde gerçekleşen düğünle evlenmişti. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Yasemin Kolçak, Zonguldak'ı ve işçileri özleyerek hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. 4,5 yıl önce cenazesinin olduğu maden ocağı önünde evlendiklerini anlatan Yasemin Kolçak, "Çok sevgi dolu bir insandı. 4,5 yıl evli kaldık. 45 yılın mutluluğunu yaşattı bana. Burada dünya evine girip buradan onu uğurlamak inanın kolay değil" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay Gündoğan
2021-01-04 11:46:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'a son görev
YEREL HABERLER Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS ...
Alkollü sürücü, dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya ...
Çaycuma'da bir evde tüp bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Çaycuma'da bir evde tüp bomba gibi patladı
Kazanın ardından kavga kamerada
YEREL HABERLER Kazanın ardından kavga kamerada
4-8 Ocak Büyük Madenci Yürüyüşü GMİS Yönetim Kurulu: "Ülkemiz işçi sınıfının sesi tüm dünyada yankılandı"
YEREL HABERLER 4-8 Ocak Büyük Madenci Yürüyüşü GMİS Yönetim ...
Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
YEREL HABERLER Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için toplanıp, ormanlara dikiliyor
YEREL HABERLER Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için ...
Merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti tesisleşmeyi bekliyor Kilimli; yamaç paraşütü sporunda cazibe merkezi oldu
YEREL HABERLER Merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti tesisleşmeyi ...
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
YEREL HABERLER Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan yaban hayvanı eti çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçtan yaban hayvanı eti ...
Kısıtlama sabahında Zonguldak'ta sessizlik hakim
YEREL HABERLER Kısıtlama sabahında Zonguldak'ta sessizlik hakim
Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: Burada yaşıyor
YEREL HABERLER Oğlunun odası ve eşyalarıyla müze kuran şehit annesi: ...
Gür, “Yerel basın önemlidir”
YEREL HABERLER Gür, “Yerel basın önemlidir”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X