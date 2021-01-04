Başkan Bozkurt ; "Büyük madenci yürüyüşü ışık tuttu”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın desteğiyle yapılan büyük madenci Yürüyüşünün demokrasi ve insanca yaşam mücadelesine ışık tuttuğunu söyledi.

Zonguldak’ta 48 Ocak 1991’de yapılan büyük madenci yürüyüşü Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından anıldı. Yürüyüşün 30.yıldönümü nedeniyle Başkan Bozkurt yaptığı açıklamada, maden işçilerinin Zonguldak halkının desteğiyle başlattığı grev ve yürüyüşün dünyaya işçi ve emek tarihine örnek olduğunu, Türkiye’nin hak ve demokrasi mücadelesine de ışık tuttuğunu söyledi.

Başkan Bozkurt açıklamasında şu görüşlere yer verdi,” 48 Ocak 1991 tarihi sadece emek ve işçi sınıfının değil, dünyanın ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin en önemli simge tarihlerinden biridir. Bu şanlı yürüyüş ülkedeki işçi sınıfının sesinin tüm dünyada yankılandığı demokratik bir eylemdir. 4 Ocak maden ocaklarımızı, demir çelik sektörümüzü, enerji sektörümüzü, ülkemiz sanayisini, yani üretim kültürünü hedef alanlara karşı maden işçilerinin Zonguldak bölge halkının verdiği büyük mücadele günüdür. 30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle 35 gün Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçisi ile Zonguldak halkı hükümetin duyarsızlığı karşısında daha yüksek sesle haykırmak için 4 Ocak’ta Ankara’ya başlattığı büyük yürüyüşü ve unutulmaz işçi lideri Şemsi Denizer’i de saygıyla anıyorum” diye konuştu

Bilindiği gibi Zonguldak’ta maden işçileri 30 Kasım 1990’da başlayan ve 35 gün süren grevin ardından 4 Ocak’ta taleplerini iletmek üzere yürüyerek Ankara’ya yola çıkmış ve Zonguldak halkının da desteğiyle yaklaşık 100 bin kişinin yürüyüşü 5 gün sonra Bolu’nun Mengen ilçesinde sona ermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.