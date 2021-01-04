Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Alaplı ilçesi Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Düzenlenen operasyon neticesinde Z.Ç. (40) isimli şahıs izinsiz kazı yaptığı esnada (1) adet el feneri, (1) adet kürek, (1) adet kazma, (1) adet dedektör, (1) adet kamera ile suçüstü yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.