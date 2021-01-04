Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana geldi. Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay Gündoğan Yeliz Alagöz
2021-01-04 18:12:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.