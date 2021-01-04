Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

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Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana geldi. Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay Gündoğan Yeliz Alagöz

2021-01-04 18:12:49



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