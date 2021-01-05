Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, emekli bankacı Huri Dönmez (58), arkadaşlarıyla köy köy gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Huri Dönmez, "Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar" dedi.

Ereğli´de 2006 yılında emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adayan Huri Dönmez, kendi imkanlarıyla aldığı mamaları mahalleleri gezerek can dostlarına dağıtmaya başladı. Çevresindeki arkadaşlarının da desteğiyle çalışmasını genişleten Huri Dönmez, aracıyla köyleri dolaşmaya başladı. Dönmez, elde ettiği mama ve diğer yiyecekleri de köylerde kırsal kesimde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Huri Dönmez, haftanın 3 günü aracıyla köyleri dolaştığını belirterek, "Biz bu işi gönüllü yapmaya başladık. 2006 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Yapabildiğim kadarı ile bütün hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Ölen hayvanlarımız var. Onların defin işlemini yapıyoruz" dedi.

Hayvanların sadece pandemi döneminde değil her gün yardıma muhtaç olduklarını ifade eden Dönmez, "Vatandaşlarımıza çağrım olacak. Herkes duyarlı olsun. Hayvanları sevmek zorunda değiller. Ancak, onlar için bir kap su ve bir kap mama bıraksınlar. Onlara eziyet ve işkence etmesinler. Sadece bu hayvanların bizlerden istediği sevgi. Sevgiden başka hiçbir şey istemiyorlar. Bir kap su, bir kap mama ve sevgi. Hayvanların bizlerden istedikleri bunlar. Zarar vermesinler yeter" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-05 07:59:29



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