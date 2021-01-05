Sobadan sızan gazdan zehirlendi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ısınmak için sobayı yakan Sevgi B. (50) bir süre sonra fenalaştı. Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Sevgi B.’ye ilk müdahalesini yaptı. Sevgi B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.