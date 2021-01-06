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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patisinden sakatlanan kediye taksiciler sahip çıktı

İHA

Patisinden sakatlanan kediye taksiciler sahip çıktı

Zonguldak'ta ön patisinden sakatlanan kediye esnaf sahip çıktı. Esnaf, sakatlanan hayvanlarını sokağa bırakanlara da örnek oldu.
Kent merkezindeki bir taksi durağı, nerede sakatlandığı bilinmeyen bir kediye sahip çıktı. Kedinin taksi durağındaki esnaflarla vakit geçirdiğini anlatan ticari taksi esnafı Kemal Karagöz, "Nasıl tehlike geçirdiyse ayağı tahribat görmüş. Tedavi ettirelim dedik fakat yakalanmadı. Hep kaçtı. Sonra kendi haline bıraktık. Burada besliyoruz. Ayrıca burada köpeğimiz de var. Durağın maskotları oldular. Kedinin ayağı yanlış kaynamış. Kesmeyi düşündüler. Sonra baktık yaranın olduğu yer nasır yapmış. Üzerine rahatlıkla basabiliyor. Biz de burada ona bakıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Onlar bize Allah'ın emaneti. Kediyi görenler seviyor, ilgi gösteriyor. Burada ona Fıstık diyoruz, Boncuk diyoruz. Öyle sesleniyoruz" dedi.

"Sakatlanan hayvanını sokağa bırakanları kınıyorum"
Sakatlanan hayvanlarını sokağa bırakanlara tepki gösteren esnaf Kemal Karagöz, "Hayvanların da yaşamaya hakkı var. Bizim de onlara destek olmamız lazım. Hepimizin arabasının bagajında gerek kedi gerek köpek olsun mama veririz. Besleriz. Onların bize ihtiyaçları var. Her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlatır. Yoksa boşuna yaşıyoruz. Sakatlanan hayvanlarını sokağa bırakanları kınıyorum. Çünkü bakamayacağın yerde almayacaksın. Sokağa bırakmayacaksın, mağdur etmeyeceksin. Eğer insani duygusu varsa sahip çıkacaksın. Yolda da görsen onun da ihtiyacı var. Yaşaması için ihtiyaç duyan canlı. İmkanın dahilinde yiyecek vermek, su vermek iyi bir şey olur. Benim görüşüm. Kedimiz araçları tanır, kimden yiyecek aldığını bilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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