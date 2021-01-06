Çaycuma'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Eşref Esen hayatını kaybetti.
İlçenin Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Zonguldak Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs Gazisi Eşref Esen hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi dün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazına müteakip evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle defnedildi.
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