Yaşar Balcı belediye meclisinde anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Covid19 salgınından hayatını kaybeden Meclis Üyesi Yaşar Balcı anıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Balcı’nın aynı rahatsızlığı atlatan oğlu Canberk Balcı’ya, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte çekilmiş, üzerinde “Aramızdasın” yazan fotoğrafı hediye etti, başsağlığı diledi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yaptı. Toplantıda, Covid19 salgınından hayatını kaybeden CHP Grubu Meclis Üyesi Yaşar Balcı anıldı. Balcı için, oturduğu sıranın üzerine fotoğrafı ve karanfiller kondu. Belediye Mezarlıklar Müdürü Metin Avcı tarafından dua edildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, babasıyla birlikte aynı anda korona virüs salgınına yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Canberk Balcı’yı da anma törenine davet ederek başsağlığı diledi. Posbıyık, Yaşar Balcı ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte çekilen ve üzerinde “Aramızdasın” yazan fotoğrafı Canberk Balcı’ya hediye etti; her zaman yanlarında olduğunu söyledi; ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

Balcı’nın vefatıyla boşalan Meclis Üyeliği koltuğuna CHP Grubunda sıradaki isim olan Baki Erdoğan geldi. Başkan Halil Posbıyık, Baki Erdoğan’a Meclis Üyeliği rozetini takarak “Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Ereğli’ye güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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