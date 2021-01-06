2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Afjet Afyonspor: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında oynadığı 19. hafta maçında Afjet Afyonspor'a 21 mağlup oldu.
Stat: Devrek
Hakemler: Ozan Ergün xx, Mücahit Değermenci xx, Şenol Bektaş xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Hakan xx, Ali Fırat x (Sinan dk. 57 x), Serbay x (Yılmaz dk. 90+2 ?), İlker xx, Berkan xx, Murat xx, Emre xx, Ensar x (Batuhan dk. 46 x), Neşet x (Ahmet Hakan dk. 61 x) Tezcan xx
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx,Görkem x (Onur dk. 57 x), Emre xx, Mehmet Özdıraz x (Nazmi dk. 50 x), Cihan xxx, Seyfettin xx, Savaş xx, Yusuf xx, Okan xx, Aykut x (Veysel Karani dk. 78 x), Ferit xx
Goller: Savaş (dk. 44), Cihan (dk. 52) (Afjet Afyonspor), Murat (dk. 71) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Murat, Serbay, Hakan, İlker (Zonguldak Kömürspor), Savaş, Cihan, Aykut (Afjet Afyonspor)
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