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Şehit babası kendisine yumruk atan imamı affetti İmam, yumruk attığı şehit babasının elini öptü, özür diledi

İHA

Şehit babası kendisine yumruk atan imamı affetti İmam, yumruk attığı şehit babasının elini öptü, özür diledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park yerinde çıkan tartışma sırasında kavga ettiği Şehit Babası Kamil Demirci’ye yumruk atan imam Ahmet Akkaya, kendisinin elini öpüp özür diledi. Şehit babası Demirci’de kendisinden özür dileyen imamı affettiğini söyleyip hakkını helal etti.
Kdz. Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü otoparkında aynı kurumda geçici görevle çalışan İmam Ahmet Akkaya aracıyla geri çıkarken Şehit Ayhan Demirci’nin babası Kamil Demirci’nin kullandığı araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası Şehit Babası Ayhan Demirci, Şehit Annesi Makbule Demirci ve Şehidin Kız Kardeşi Arzu Demirci, İmam Akkaya’ya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, İmam Akkaya, şehit babası Kamil Demirci’ye yumruk attı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu taraflar ayrılırken şehit babasının kaldırıldığı hastanede burnunun kırıldığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrası Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk olayın duyulmasının ardından iki tarafla da görüşerek kendilerini Şehit Ayhan Demirci’nin mezarı başında bir araya getirdi.

“Çok pişmanım, özür diliyorum”
Şehit Ayhan Demirci’nin mezarı başında dua edip Kur’anı Kerim okuyan İmam Ahmet Akkaya Şehir Babası Kamil Demirci’den özür dileyip elini öptü. Bir anlık gafletle böyle bir olayın yaşandığını ve çok üzgün olduğunu dile getiren Akkaya, tüm şehit ailelerinden özür diledi. Akkaya konuşmasında “30 Aralık günü yaşanan talihsiz olay sonrası insani olarak buradayız. İnsanoğlu beşerdir, hata yapmaya meyillidir. Rabbim hatalarımızdan dönmemizi bize emreder. Ben yaşanan bu olaydan dolayı başta şehidimizin babası Kamil amcamız olmak üzere, Makbule annemiz ve kız kardeşi Arzu hanımdan sizlerin huzurunda tekrar tekrar özür diliyorum. Olmaması gerekirdi. Bundan dolayı muzdaribiz, pişmanız. Bu vesileyle tüm şehit aileleri ve yakınlarından tekrar tekrar özür diliyorum. Bizlerde bu vatanın evladıyız. Şehitlerimize de saygımız sonsuzdur. Basın medya kuruluşlarının ‘İmam Hatip” vurgusu yada “Şehit babası” meselesi değil de insani olarak buradayız” dedi.

Şehit babası Demirci “Bende kardeşimi affediyorum”
Şehit babası Kamil Demirci’de, İmam Akkaya’yı bir evladı gibi görüp baba olarak affettiğini ve bir daha böyle bir hataya düşmemesini istedi. Şehit Babası Demirci konuşmasında şu ifadelere yer verdi;“Keşke bu tatsız olay olmasaydı. Bende çok üzgünüm. Türkiye’nin dört bir yanında şehit ve gazi aileleri dernek başkanları aradılar, üzüntüme ortak oldular. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Onlar benim ruh halimi, her şeyimi biliyorlar. O yüzden beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu olay oldu, buda benim evladım yerinde. Babalar her ne kadar kızsa da yürekten dayanmaz, affeder. Bende kardeşimi affediyorum. Oldu bu şey ne yapalım? İnşallah bundan sonra daha iyi bir adım atar, daha sağlam atar. Bu olayda bir ders olur. Ben büyük olarak tavsiyem bu.”
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk ise yaşanan olayla ilgili olarak her iki tarafı da dinleyerek, durumu tatlıya bağlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Dernek Başkanı Öztürk konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kdz. Ereğli’de yaşanan bu olayı Pazar günü öğrendiğimizde her iki tarafı dinleyerek; insanoğluyuz, Ahmet Akkaya’nında ifade ettiği gibi beşeriz. Bir anlık gafletle bir hata yapıyoruz. Ama karşımızda şehit babası mı bilmemeksizin, daha sonra şehit babası olduğunu öğrendiğinde yanlış bir yola düştüğünü, hata yaptığını anladı. Bunun sonucunda birlik ve beraberlik için konuşarak bu günkü güzel görüntü için mücadele ederek bundan sonrada bir insan olarak bir anlık gafletle zarar vermememiz gerektiğini düşünüyorum.”
Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş’in de yer aldığı barışma sonrası İmam Akkaya, şehit ailesi ve Dernek Başkanı Öztürk Şehit Ayhan Demirci’nin mezarı başında dua edip, Kur’anı Kerim okudu.
30 Aralık günü otoparkta yaşanan kaza ve kavga anı güvenlik kameralarına da yansımıştı. Görüntülerde İmam Akkaya'nın Şehit Babası Demirci'nin aracına çarptıktan sonra tartışma yaşandığı ve tartışmanın ardından çıkan kavgada Akkaya'nın attığı yumruk sonrası Şehit Babası Demirci'nin yere düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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