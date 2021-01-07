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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık yapılacak çalışmaları anlattı

İHA

Posbıyık yapılacak çalışmaları anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ocak ayı meclis toplantısında Belediyenin 2021 yılında yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ocak ayı meclis toplantısında, Belediyenin sürdürdüğü çalışmalar ve atılacak yeni adımlar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.

Pazaryeri ve balıkhanede küçük dokunuşlar
Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen Kdz. Ereğli Belediyesi’nin bölgenin en güçlü belediyesi olduğunu ve birçok hizmeti gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Pazaryerinde bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Kasapların arkasını temizliyoruz, sıva, boya yaptık, yol genişletiyoruz, çatıları olukları onarıyoruz, değiştiriyoruz. Balık satış yerlerinde yenilemeler yapacağız. Boya, tamir, ışıklandırma yapıyoruz. Balık satış yeri düzenlemeleri için Emrah Karaarslan sponsorluk yapıyor sağ olsun. Buraları güzelleştirmeye çalışıyoruz. Pazaryerinde çeşmeyi ortaya çıkardık, yanına şiir dizeleri yazdık. Yine meşhur tulumbamız var. Tulumbaya sanatçılarımız seramikten çok güzel eserler yaptılar. Küçük dokunuşlarla Ereğli’yi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Nart Bozkurt Bey üzerinde çok durdu ve haklı olduğunu gördük. Küçük dokunuşlarla o semtlerdeki insanların çok mutlu olduğunu gördük. Bu çalışmalara devam edeceğiz.”

“Pençes Deresi’ndeki koku sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak”
Su Kanalizasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Posbıyık, İnallı, Osmantepe bir de Radar Tepe’ye 3 ayrı su deposu yapıldığını ifade etti. Posbıyık açıklamasında “Elektrikler kesilince su kesiliyordu, bu depolarda su olacak. Elektrik kesilince su kesintisi yaşanmayacak. Nüfus yoğunluğu planlamasına göre boru hatlarını da değiştiriyoruz. Pençes deresinde Elif Otel bölgesinde kanalizasyon kokusundan şikayet ediliyordu. Bunu kökten çözmeye çalışıyoruz. Pençes’ten, Aktaş’tan, Karga Sokak’tan, Abalı’dan bağlanan kanalizasyonlar boştaydı, bunları ana hatta bağlıyoruz. Çalışma esnasında koku olabilir. Ama bu çalışmanın içerisinde geçici bir durum. İnşallah orası tertemiz olacak. Sorun ortadan kaldırılacak” dedi.

Plajlarda yeni düzenlemeler yapılıyor
Barış Plajı’nı büyüteceklerini ve o bölgedeki çekek yerlerini başka yere taşıyacaklarını dile getiren Posbıyık, Mesire Alanı’nın olduğu yere kadar bütün barakaları kaldıracaklarını anlattı. Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Orayı çok modern bir hale getireceğiz. Altını çizerek söylüyorum, iddia ediyorum; Karadeniz bölgesinin en uzun, en hijyen, en modern, en çağdaş, en güzel plajı olacak. Ekiplerimiz büyük bir emek sarf ediyor. Sadece plaj değil, kışın da aileler için yürüyüş yapabilecekleri spor alanı haline gelecek. Şu anda ekiplerimiz kum voleybol sahası yapmak için çalışmalara başladı. Havuzu çalıştıracağız. Bunun için Ankara’dan ekip çağırdık. Satış servisleriyle, hizmetiyle bölgenin en güzel plajı olacak. Toplu Sözleşme görüşmeleri için komisyonlar çalışıyor. İnşallah onu da yakında neticelendireceğiz. Vatandaşlar büyük sıkıntı içerisinde. Belediye olarak biz durumu çok net görüyoruz. Vicdanımız sızlıyor. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Gıda kolisi alabilmek için çaba harcayan insanlar, yardıma ihtiyacı olanlar, iş isteyenler... Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Zabıtamız bütün gücüyle vefa grubu olarak çalışıyor, evlere ihtiyaçları götürüyor. İlaçlama ekibimiz hiç durmuyor. Zaten pandemi döneminde en başarılı Belediye Ereğli Belediyesi’dir. Meclis üyelerime, çalışan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her konuda öncü olmuştur. Yardımlarda da aynı şekilde hep ön planda savaş veriyoruz. Eğitim alanında da tablet dağıtarak, sınıf açarak destek olduk.”

“Bölgenin en sağlam belediyesiyiz”
Vatandaşlar gibi belediyedelerin de sıkıntı içerisinde olduğunun altını çizen Posbıyık, tahakkuk, tahsilat yapılamadığını söyledi. Posbıyık “Pandemi döneminde su kesintisi yapmıyoruz. Emlak vergisi yatmıyor, cezalar yatmıyor. Belediyelerin maddi durumları da iyi değil. Bunlara rağmen bölgenin sağlam, en iyi durumdaki belediyesi Ereğli Belediyesi. İşçi, memur maaşını, ikramiyesini, sosyal alacaklarını zamanında ödüyoruz. Muhtarların her istediği yerine geliyor. Meclis Üyelerinin taleplerinin hepsi yerine gelir. Ama ağır yatırımlar yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü buna yönelik paramız yok. Biz diğer iktidar partisi belediyeleri gibi kredi falan da çekemiyoruz. Devlet gelip Ereğli’ye yatırım da yapmıyor. Yatırım Zonguldak’a, Kozlu’ya yapılıyor ama Ereğli’ye maalesef olmuyor. Ama bütün bunlara rağmen Ereğli Belediyesi yine bölgenin lideri olacak. Meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

“Bilim, kültür, sanat merkezi inşaatına başlanıyor”
Maddi yönden zayıf olmalarına rağmen, yıkılan eski belediye binası yerine yapılacak Bilim, Kültür, Sanat Merkezi için son aşamaya gelindiğini belirten Posbıyık, binanın projesi, onayları her şeyinin bittiğini ve bu ay içerisinde ihaleye çıkarak Şubat ayı içerisinde de aksilik olmazsa kazmayı vurmuş olacaklarını vurguladı. Başkan Posbıyık, balık restoranı projesinin bittiğini ve Erdemir Genel Müdürlüğü yanında büyük bir balık restoranı yapacaklarını ifade etti. Posbıyık, restoran için bu ay sonuna kadar ihaleye çıkılacağını ve Şubat ayında temelinin atılacağını dile getirdi.

“Ozon tesisi kurulacak”
Su Arıtma Tesisleri’nde Ozon Tesisi kurmak için çalışmalara başlandığını anlatan Posbıyık. barajda su azaldığı zaman suda koku olmaması için Ozon Tesisi kurulacağını söyledi. Posbıyık sözlerini şu şekilde tamamladı “ Bu büyük meblağlara mal oluyor. Ne olursa olsun, dedik ve çabuk gerçekleşsin diye projesini biz üstlendik. Bu konuyla ilgili Deniz Koca Bey ve ekibi gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Belediye çalışanlarına Koronavirüs testi yapıldı. 782 test yapıldı. Bir arkadaşımız pozitif çıktı. Belediyede inanılmaz önlemler alıyoruz, bunun da neticesini net bir şekilde gördük. Meclis üyelerimiz için de hazırlık yapıldı. Meclis toplantısından sonra Yaşlılar Gençler Evi’nde testleri yapılacak.”

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