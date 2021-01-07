Durgun başkan Yeşil ile bir araya geldi

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Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 8 maden şehidi için Genel Maden İşçileri Sendikası’na(GMİS) başsağlığı ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’i makamında ziyaret eden Müftü Aşır, 8 maden şehidi için taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletti. GMİS Genel Başkanı Yeşil, müftü Durgun’a anlamlı ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette, Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da hazır bulundu.

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