Posbıyık: “Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar’ın 100. yıl kutlamalarına hazırlandıklarını belirterek, Alemdar için İstiklal Madalyası onurunu beklediklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 27 Ocak’ta Alemdar destanının 100. yılını kutlamaya hazırlandıklarını hatırlatarak “Alemdar 100. yılında İstiklal Madalyası onurunu bekliyor” dedi. Posbıyık, bu yöndeki çağrılar üzerine, Alemdar’a İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM’ye teklif sunan 5 milletvekiline teşekkür etti.

Başkan Posbıyık, Ocak ayı meclis toplantısında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tunalı Hilmi’nin büstünün açılışında da konuyu gündeme getirmiş ve milletvekillerimize orada da çağrıda bulunmuştum. Ereğli’nin 100. yılı kutlandı ama bir de Alemdar’ın 100. yıl dönümü var. Bu da bizim için çok önemli. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. 100. yılında Alemdar’ın İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesini istiyoruz. Verilmesi için sürekli çağrılarda bulunduk. En son çağrımız üzerine Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz bir araya gelip bir teklif hazırladılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundular. Buradan Zonguldak Milletvekillerimize Ereğli halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Biz onlardan bunu bekliyoruz. Ereğli’nin meselelerine eğildikleri müddetçe, Zonguldak meselelerine eğildikleri müddetçe onları başımıza taç ederiz. Zaman zaman kırgın laflar etmemizin tek nedeni Ereğli’nin meselelerine eğilmiyorlar diye Ben milletvekillerimizden bekliyorum. İnşallah İstiklal Madalyası konusu Alemdar’ın 100. yıl kutlamalarından önce Meclis gündemine alınır. Bunu dört gözle bekliyoruz. Ereğli halkı ile birlikte, Meclis üyelerimizle birlikte onları burada ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Alemdar başlı başına bir olaydır. Başkan olarak Alemdar Gemisi yapılsın ilk başvuruyu ben yapmıştım. Burada emeği olanlar ilk başta Donanma Komutanlığı’dır. Ardından şekli çizildi. Erdemir’e başvurduk. O yıllarda burada bu konuda çalışan çok insan vardı. Madalyanın verilmesi için uğraşan Durmaz Demiroğlu, Eyüp Bektaş ve bir çok kişinin emeği unutulmaz. Sacı Erdemir verdi, üç tersaneci bunları parça parça yaptı. Denizden belediyenin ayırdığı yere taşındı, şu anki yerine kondu. İçindeki malzemeleri Askeriye bize verdi. Esas burada emeği geçenler belediyedir, Askeriyedir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dır, tersanelerdir, Erdemir’dir. Bazı haberlerde okuyorum bilgi kirliliği yapılıyor. Yok Türker Ertürk yaptırdı falan diye Sonuçta Donanma Komutanlığı talimat verir, uyulur. Bu iş için koşturan insanlarımız vardır. Bunlar unutulmaması lazım.”

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