Kendisine çarpan sürücüye tepki gösterdi: "Benim hayatım gitmiş, arabanı çöpe atsan ne olur”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan Muhterem Bozkurt kendisine çarpan otomobil sürücüsüne “Benim hayatım gitmiş, arabanı çöpe atsan ne olur” diyerek tepki gösterdi.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde ki bir AVM’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhterem Bozkurt (46) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Alper Ş. (34)idaresindeki 67 AAH 992 plakalı otomobil çarptı. Yere düşerek yaralanan Bozkurt çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılarak AVM önüne alındı. Bu sırada sürücü ile tartışan yaralı, “Benim hayatım gitmiş. Evde çoluk çocuğum benim elime bakıyor. Senin arabanı çöpe atsan ne olur? İnsanlık mı önemli araba mı önemli? Böyle bir dünya var mı? Benim arabam gitsin ben senin sağlığınla uğraşırım. Adam Allah ne verdiyse bu sokakta geliyor, ufakta vursan bana bir şey olmaz. Ayıp denen bir şey var” diyerek tepki gösterdi. Kolundan ve ayağından yaralanan Bozkurt, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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