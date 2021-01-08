Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü

İHA

Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü

Zonguldak 'ın Gökçebey ilçesinde bir genç evinde üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece ilçenin Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İddialara göre 25 yaşındaki Onur Albuz evinde pompalı tüfeğin üzerine yatarak ateşledi. Odasında evlatlarını kanlar için de gören aile, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Eve gelen ekipler, Onur Albuz'u kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Onur Albuz'un yaşamını yitirdiğini belirtildi. Onur Albuz'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Onur Albuz 'un daha önce Kara Kuvvetleri'nde Uzman Çavuş olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler
(Özel) Tek başına köyüne 2.5 ayda 10 bin kestane dikti Kendi başına yöresel kalkınma planını harekete geçirdi amacı köyünü kalkındırmak
YEREL HABERLER (Özel) Tek başına köyüne 2.5 ayda 10 bin kestane ...
Kendisine çarpan sürücüye tepki gösterdi: "Benim hayatım gitmiş, arabanı çöpe atsan ne olur”
YEREL HABERLER Kendisine çarpan sürücüye tepki gösterdi: "Benim ...
Devrek Belediyesinden aylık meclis toplantısı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesinden aylık meclis toplantısı
Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar
YEREL HABERLER Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla ...
Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
Posbıyık: “Alemdar 100. yılında istiklal madalyası onurunu bekliyor”
YEREL HABERLER Posbıyık: “Alemdar 100. yılında istiklal madalyası ...
Bozkurt, Zonguldak’ta Ereğli’nin taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Bozkurt, Zonguldak’ta Ereğli’nin taleplerini dile ...
Durgun başkan Yeşil ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Durgun başkan Yeşil ile bir araya geldi
Gökçebey Gençlik Merkezine ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Gökçebey Gençlik Merkezine ilk kazma vuruldu
Posbıyık yapılacak çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Posbıyık yapılacak çalışmaları anlattı
8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı
YEREL HABERLER 8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı
7 Ocak Kozlu Şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER 7 Ocak Kozlu Şehitleri dualarla anıldı
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
YEREL HABERLER Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde ...
Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada
YEREL HABERLER Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün ...
Tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
YEREL HABERLER Tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
Kavga eden şehit babası ve imam barıştı
YEREL HABERLER Kavga eden şehit babası ve imam barıştı
Tekin, işçilere desteklerinden dolayı teşekkür
YEREL HABERLER Tekin, işçilere desteklerinden dolayı teşekkür
Devrek’te AFAD gönüllülerinden denetim
YEREL HABERLER Devrek’te AFAD gönüllülerinden denetim
Valilikten Karbonmonoksit uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten Karbonmonoksit uyarısı
Kdz. Ereğli’ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor
Şehit babası kendisine yumruk atan imamı affetti İmam, yumruk attığı şehit babasının elini öptü, özür diledi
YEREL HABERLER Şehit babası kendisine yumruk atan imamı ...
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Afjet Afyonspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Afjet Afyonspor: 2
Yaşar Balcı belediye meclisinde anıldı
YEREL HABERLER Yaşar Balcı belediye meclisinde anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X