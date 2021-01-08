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Mesut Özil’in köyünde transfer heyecanı Özil'in amcası Cevdet Özil: "Küçükken Fenerbahçe'yi tutardı"

İHA

Mesut Özil’in köyünde transfer heyecanı Özil'in amcası Cevdet Özil: "Küçükken Fenerbahçe'yi tutardı"

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Türkiye’ye transferi iddiaları sonrasında yıldız futbolcunun memleketinde de heyecan arttı. Özil'in Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Küçükken Fenerbahçe'yi tutardı. Türkiye'ye geldiğim zaman 'Fenerbahçe'de oynarım' derdi. Çok mutlu olduk" dedi.
Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Senelik izinlerinde memleketine gelen ve burada akrabaları ile zaman geçiren Özil son olarak memleketine bir spor tesisi inşaatının yapımını başlatmıştı. Mesut Özil'in memleketi olan Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil ise İHA'ya yaptığı açıklamada, "Gurur verici bir şey. Kendisi de zamanında söylemişti. İnşallah elbet Türkiye'de oynarım diye. Fenerbahçe büyük bir camia. Gelmesine ben de sevindim. Kendisi sevilen birisi. Dünyaca ünlü futbolcu. İnşallah hayırlısı olur. Küçükken Fenerbahçe'yi tutardı. Türkiye'ye geldiği zaman Fenerbahçe'de oynarım derdi. Köyüne döndüğü zaman Mesut'u vatandaş çok sever. Güzel yatırımlar da yapar. İhtiyacı olan insanlara her zaman koşmuştur. Kendisiyle her zaman gurur duyarız. En son İstanbul'a düğününe gitmiştim. Ara sıra zaman buldukça telefonla da görüşüyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe forması imzalarken 'İşte bu başkanım' demişti"
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediyenin katkılarıyla Mesut Özil ile birlikte ilçeye tesis yapıldığını anlattı. Yıldız futbolcunun Devrek ziyaretinde Fenerbahçe forması imzalamasını istediğinde de "İşte bu başkanım" dediğini belirten Bozkurt, "Mesut Özil bizim bir değerimiz. Mesut Özil sağolsun Devrekli olduğunu, Müslüman olduğunu hiç unutmadı. Her platformda bunu açıkça gösterdi ve zaman zaman bedelini de ödedi. Kendisi Fenerbahçe'ye geldi. Benim için ayrı gurur, ben de Fenerbahçe'liyim. Tekrar Türkiye'de olması, doğduğu topraklarda buralarda vakit geçirmesi çok mutluluk verici. Halen daha doğduğu topraklara yatırım yapıyor. Tesis yapıyor. Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla da bir tesis yapıyoruz. Nasipse onun da teşrifleriyle önümüzdeki yaz açılışını gerçekleştireceğiz. Mesut Devrek'e geldiğinde ben de belediye başkan yardımcısıydım. Kendisine Devrek Belediyespor forması hediye etmiştim. Ayrıca Fenerbahçe forması imzalatmıştım. İmzalarken 'İşte bu başkanım' demişti. Bugünlere nasip olmuştu. Kendisi tekrar bize futbolunu izletme zevki tattıracak. Bizim için çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu.

"Mesut, gönüllerimizi fethetti"
Köy muhtarı Abdurrahman Yanaz, Mesut Özil'in özellikle ırkçılığa karşı verdiği mesajların gönülleri fethettiğini söyledi. Muhtar Yanaz, "Köyümüzün bir insanı. Bugün dünyada futbolda ismini duyurmuş, büyük, mümtaz bir kişiliğe sahip insan. Onu çok takdir ediyoruz. Çünkü ırkçılıkla ilgili verdiği mesajlar gönüllerimizi fethetti. Onu çok takdir ettik. Her hususta, beyanlarıyla Türk Milleti olarak bağrımıza bastık. Bilhassa köy halkımız çok sevindi. Mutlu oldu. Köyümüzden böyle bir kişinin dünya futbolunda isminin duyulmasına sebep olduğu için onu gönlümüze yerleştirdik. Mesut'u çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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