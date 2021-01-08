Çaycuma'da 55 öğrenci için tablet temin edildi

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 55 öğrenci için Çaycuma TSO tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tabletler teslim edildi.

Uzaktan eğitime erişim sağlayamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla Çaycuma TSO işbirliğinde temin edilen tabletleri Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Meclis Başkanı Ergün Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a teslim etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi; “TOBB tarafından finanse edilen ve her yıl yapılan 'Eğitim Yardımları' bu yıl pandemi nedeniyle okulların da kapalı olmasından dolayı online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği olarak yapılıyor. Bu kapsamda TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açıkladığı gibi ülke genelinde online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin edilmiş ve öğrencilere ulaştırılmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Bizler de Çaycuma TSO olarak 55 öğrencimiz için temin ettiğimiz tabletleri sahiplerine ulaştırmak üzere Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Öğrencilerimizi geleceğin güvencesi olarak görmekteyiz, gençlerin eğitimini çok önemsiyoruz. İş dünyası olarak bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz" dedi.

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