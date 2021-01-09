Sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak Sahil Güvenliği Bot Komutanlığı ekipleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Sahil Güvenliği Bot Komutanlığı ekipleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için denetim yaptı. Ekipler açıkta olan tekneleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara yapılıp yapılmadığını denetledi. Ekipler balıkçılar teknelerde denetim yaparak balıkçıların kurallara uyulması hususunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.