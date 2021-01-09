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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

İHA

Sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak Sahil Güvenliği Bot Komutanlığı ekipleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için denetimlerini sürdürüyor.
Zonguldak Sahil Güvenliği Bot Komutanlığı ekipleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için denetim yaptı. Ekipler açıkta olan tekneleri balık avcılığının belirlenen usul ve kurallara yapılıp yapılmadığını denetledi. Ekipler balıkçılar teknelerde denetim yaparak balıkçıların kurallara uyulması hususunda uyardı.

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